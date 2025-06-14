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Стролл попал в аварию в начале 2-й практики перед Гран-при Канады

Стролл разбил болид во 2-й практике в Канаде.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в аварию и не сможет продолжить выступления во 2-й практике перед Гран-при Канады.

Стролл задел колесом стену при прохождении 7-го поворота и сломал подвеску на левом переднем колесе.

При этом Строллу удалось продолжить движения и добраться до зоны безопасности, покинув трассу. Благодаря этому дирекции Гран-при не пришлось останавливать сессию красными флагами.

Леклер разбил болид в 1-й практике в Канаде

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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