Стролл попал в аварию в начале 2-й практики перед Гран-при Канады
Стролл разбил болид во 2-й практике в Канаде.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в аварию и не сможет продолжить выступления во 2-й практике перед Гран-при Канады.
Стролл задел колесом стену при прохождении 7-го поворота и сломал подвеску на левом переднем колесе.
При этом Строллу удалось продолжить движения и добраться до зоны безопасности, покинув трассу. Благодаря этому дирекции Гран-при не пришлось останавливать сессию красными флагами.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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