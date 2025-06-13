Леклер пропустит 2-ю практику перед Гран-при Канады

Леклер не выступит во 2-й практике в Канаде.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер попал в аварию по ходу первой практики перед Гран-при Канады . В результате столкновения со стеной болид получил серьезные повреждения.

Как сообщил руководитель «Феррари» Фредерик Вассер , в аварии было повреждено шасси, и после замены шасси Леклер по регламенту не сможет принять участие во второй практике.

«Когда я уходил из боксов, команда считала, что шасси получило повреждения. Таким образом мы [Леклер] не сможем выступить во второй практике из-за ограничений регламента. Нам нужно провести несколько проверок», – рассказал Вассер.

Леклер разбил болид в 1-й практике в Канаде