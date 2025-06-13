Леклер пропустит 2-ю практику перед Гран-при Канады
Леклер не выступит во 2-й практике в Канаде.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию по ходу первой практики перед Гран-при Канады. В результате столкновения со стеной болид получил серьезные повреждения.
Как сообщил руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, в аварии было повреждено шасси, и после замены шасси Леклер по регламенту не сможет принять участие во второй практике.
«Когда я уходил из боксов, команда считала, что шасси получило повреждения. Таким образом мы [Леклер] не сможем выступить во второй практике из-за ограничений регламента. Нам нужно провести несколько проверок», – рассказал Вассер.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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