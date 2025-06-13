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Кристиан Хорнер о столкновении Ферстаппена с Расселлом: «Макс – такой гонщик, которого по ходу гонки сильно захлестывают эмоции. Главное, что он извинился»

Хорнер рассказал о разборе столкновения Ферстаппена с Расселлом.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Макс Ферстаппен сразу после гонки извинился перед командой за свои действия, которые привели к штрафу и потере очков на Гран-при Испании.

«Макс извинился на разборе после гонки. Та гонка обернулась разочарованием и для него, и для всей нашей команды. Уверен, что повторись ситуация снова, Макс бы не стал так делать, к тому инциденту привело стечение нескольких обстоятельств.

Макс извинился перед командой. И он знает, что получил серьезный штраф. В жизни мы всегда учимся на своих ошибках, и я уверен, что Макс извлек урок из гонки в Испании.

Макс – такой гонщик, которого по ходу гонки сильно захлестывают эмоции. Частично благодаря этому он демонстрирует столь блестящие выступления.

Но иногда бывает, что вы допускаете ошибки, и мы видели, как такое случалось со многими великими гонщиками – с Айртоном Сенной, с Михаэлем Шумахером.

Самое важное, что вернувшись к команде Макс сразу извинился, и да, конечно же, мы были разочарованы, ведь в тот день мы потеряли много очков», – рассказал Хорнер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакс Ферстаппен
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logoДжордж Расселл
Гран-при Испании
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