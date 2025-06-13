Кристиан Хорнер о столкновении Ферстаппена с Расселлом: «Макс – такой гонщик, которого по ходу гонки сильно захлестывают эмоции. Главное, что он извинился»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Макс Ферстаппен сразу после гонки извинился перед командой за свои действия, которые привели к штрафу и потере очков на Гран-при Испании.
«Макс извинился на разборе после гонки. Та гонка обернулась разочарованием и для него, и для всей нашей команды. Уверен, что повторись ситуация снова, Макс бы не стал так делать, к тому инциденту привело стечение нескольких обстоятельств.
Макс извинился перед командой. И он знает, что получил серьезный штраф. В жизни мы всегда учимся на своих ошибках, и я уверен, что Макс извлек урок из гонки в Испании.
Макс – такой гонщик, которого по ходу гонки сильно захлестывают эмоции. Частично благодаря этому он демонстрирует столь блестящие выступления.
Но иногда бывает, что вы допускаете ошибки, и мы видели, как такое случалось со многими великими гонщиками – с Айртоном Сенной, с Михаэлем Шумахером.
Самое важное, что вернувшись к команде Макс сразу извинился, и да, конечно же, мы были разочарованы, ведь в тот день мы потеряли много очков», – рассказал Хорнер.
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