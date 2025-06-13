Фернандо Алонсо: «Сейчас у Хэмилтона проблемы, но он способен быстро перевернуть ситуацию»

Алонсо верит в способности Хэмилтона отыграться.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо поделился мнением о трудностях, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся в начале своего первого сезона в «Феррари ».

«Что не так с Льюисом? Понятия не имею. Льюис отличный гонщик, и на такой трассе, как в Монреале, способен проявить все свои сильные стороны. Давайте заниматься подсчетами после 24 гонок. Да, сейчас у Льюиса проблемы, но он способен очень быстро перевернуть ситуацию.

При этом создается впечатление, что по сравнению с прошлым сезоном ситуация [для Хэмилтона] сильно изменилась. Тогда болидом «Мерседеса » было в целом трудно управлять, и Расселл чувствовал себя комфортнее. В этом году, как кажется, ситуация повторяется [с Леклером]. Но мне сложно высказывать свое мнение, не обладая всей информацией», – рассказал Алонсо.

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