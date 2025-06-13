Джордж Расселл о новом контракте с «Мерседесом»: «Никаких предметных переговоров сейчас не ведем, есть дела поважнее – постараться сделать нашу машину быстрее»

Расселл пока не ведет активных переговоров о новом контракте.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что на данный момент переговоры по новому контракту поставлены на паузу, поскольку команда сосредоточена на улучшении своих позиций в чемпионате.

При этом Расселл добавил, что его не беспокоит возможный интерес «Мерседеса» к Максу Ферстаппену .

«Никаких предметных переговоров мы сейчас не ведем, потому что у нас есть дела поважнее – а именно постараться сделать нашу машину быстрее.

Я знаю, что буду выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне. Мои намерения и моя цель – остаться в «Мерседесе», и я думаю, что у Тото [Вольффа] такие же намерения. Так что, честно говоря, у нас нет никаких причин отклоняться от курса.

Что касается слухов про Макса, то они вполне объяснимы. Гонщики уровня Макса всегда должны находиться на радарах топ-команд, потому что как может быть иначе? Ведь Макс – один из лучших, так что я все понимаю.

Но дальше все зависит от тебя – ты должен показать, чего стоишь. И мне кажется, что я делаю это раз за разом на протяжении всех семи лет в «Формуле-1», на протяжении всей своей карьеры. Так что у меня нет никаких опасений», – рассказал Расселл.

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