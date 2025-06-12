Ланс Стролл о пропуске Гран-при Испании: «Периодически начал чувствовать боль в руке и запястье пару месяцев назад, но хотел продолжать гоняться»

Стролл рассказал о своем состоянии перед возвращением в гонки.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл отметил, что подходит к предстоящему Гран-при Канады с хорошим настроем.

Стролл снялся с выступления на Гран-при Испании и перенес операцию на руке и запястье, поскольку испытывал боль – что было следствием травмы, полученной еще в 2023 году.

Тем не менее, Стролл успел восстановиться за прошедшие 10 дней и готов к участию в домашней для себя гонке.

«Я периодически начал чувствовать боль в руке и запястье пару месяцев назад, но хотел продолжать гоняться.

Тем не менее, дискомфорт в итоге стал слишком сильным, и мы приняли решение о необходимости медицинского вмешательства. Естественно, я был разочарован тем, что пропустил гонку в Барселоне, но на тот момент это было правильным решением. И сейчас я с нетерпением жду возвращения в гонки в этот уик-энд в Канаде.

Прежде чем отправиться в Канаду, я проехал несколько кругов (за рулем болида двухлетней давности) по трассе «Поль-Рикар). Так что да, мне удалось вернуться за руль болида и потренироваться до начала гоночного уик-энда, что было весьма полезным. Чувствую себя хорошо и предельно сосредоточен на предстоящем Гран-при Канады», – рассказал Стролл.

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