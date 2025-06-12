Гран-при Канады и «Инди-500» будут пересекаться раз в пять лет (Autosport)

Стали известны детали о пересечении канадской гонки «Ф-1» и «Инди-500».

Во вторник «Формула-1 » опубликовала расписание этапов на сезон-2026. Гран-при Монако, традиционно проводившийся в конце мая, состоится в июне, его место займет уик-энд в Монреале.

Таким образом, в следующем году Гран-при Канады пройдет в один день с гонкой «500 миль Индианаполиса». Если раньше европейский заезд «Ф-1» и главная гонка американской серии были разнесены по времени, то в 2026-м сделать это не удастся – Монреаль и Индианаполис находятся в одном часовом поясе.

По информации Autosport, такая накладка будет происходить лишь раз в пять лет. В 2027-м Гран-при Канады должен пройти на неделю раньше «Инди-500».

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