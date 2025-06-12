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Гран-при Канады и «Инди-500» будут пересекаться раз в пять лет (Autosport)

Стали известны детали о пересечении канадской гонки «Ф-1» и «Инди-500».

Во вторник «Формула-1» опубликовала расписание этапов на сезон-2026. Гран-при Монако, традиционно проводившийся в конце мая, состоится в июне, его место займет уик-энд в Монреале.

Таким образом, в следующем году Гран-при Канады пройдет в один день с гонкой «500 миль Индианаполиса». Если раньше европейский заезд «Ф-1» и главная гонка американской серии были разнесены по времени, то в 2026-м сделать это не удастся – Монреаль и Индианаполис находятся в одном часовом поясе.

По информации Autosport, такая накладка будет происходить лишь раз в пять лет. В 2027-м Гран-при Канады должен пройти на неделю раньше «Инди-500».

«Ф-1» представила календарь на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь

Победу в главной гонке США больше полвека празднуют молоком! Что за традиция?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Монако
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Гран-при Канады
logoИндикар
500 миль Индианаполиса
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