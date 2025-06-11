Флавио Бриаторе: «Уверен, Колапинто очень хороший гонщик. Ему просто нужно больше времени на трассе»

Бриаторе высказался о перспективах Колапинто.

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе рассказал, что у Франко Колапинто нет какого-то срока из нескольких гонок, за которые он должен доказать свое право сохранить место в команде.

По словам Бриаторе, в оценке гонщиков он смотрит только на результаты и сами выступления.

«Как уже говорилось, я никогда не называл цифры в пять гонок, или три, четыре, или вообще один. Если Колапинто будет выступать хорошо – он сохранит место за рулем болида. Если нет – тогда посмотрим.

Сезон-2025 для нас является подготовительным к 2026 году. Так что если я посчитаю нужными какие-то эксперименты, мы эти эксперименты будем проводить.

В данный момент я не знаю, останется ли Франко до конца сезона или нет, посмотрим. Зависит от выступлений. Мы смотрим только на выступления гонщика, ни на что другое.

Франко еще очень молодой гонщик. В прошлом году он хорошо проявил себя в «Уильямсе». В данный момент он слишком напряжен. Ему просто нужно провести больше времени на трассе. Я уверен, что Франко очень хороший гонщик. И он очень молод. Дайте ему время. В данный момент мы отдали место в нашем болиде именно ему», – рассказал Бриаторе.

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