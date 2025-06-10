Мазепин стал мастером спорта России
Бывшему пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину присвоили звание мастера спорта России.
Мазепин перечислен в приказе Министерства спорта страны от Астраханской области в категории «Автомобильный спорт».
«Спасибо», – отреагировал на приказ спортсмен и предприниматель в соцсетях.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: приказ Министерства спорта России
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