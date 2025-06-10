17-летний юниор «Ред Булл» Линдблад получил суперлицензию и может выступать в «Ф-1»

Линдблад получил суперлицензию досрочно и готов к повышению в «Ф-1».

ФИА удовлетворила запрос «Ред Булл» на получение суперлицензии юниором Арвидом Линдбладом .

Гонщик «Формулы-2», которому исполнится 18 лет в августе, может выступать в «Формуле-1».

После дебюта Макса Ферстаппена в 2015-м Федерация запретила гоняться в «Ф-1» пилотам, не достигшим 18 лет. В настоящий момент получить суперлицензию в 17 лет можно, если ФИА посчитает, что спортсмен стабильно демонстрировал «выдающиеся способности и зрелость в «формулах».

Ферстаппен находится на грани дисквалификации – Макс пропустит один этап, если наберет еще один штрафной балл в ближайшее время. В то же время «Ред Булл» утверждал, что запрос на суперлицензию для Линдблада был отправлен давно и не связан напрямую с возможным баном чемпиона.

В прессе обсуждают различные варианты на случай дисквалификации Ферстаппена. В частности, выступить за «Ред Булл» могут пилоты «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон или Изак Аджар, а место в младшей команде могут занять Линдблад или тест-пилот Аюму Иваса.

Лоусон и Аджар имеют равные шансы на место в «Ред Булл» в случае дисквалификации Ферстаппена (PlanetF1)

Риккардо и Перес – среди шести претендентов на место в «Ред Булл» по версии Autosport в случае дисквалификации Ферстаппена