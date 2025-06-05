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Риккардо и Перес – среди шести претендентов на место в «Ред Булл» по версии Autosport в случае дисквалификации Ферстаппена

Autosport перечислил кандидатов на кокпит Ферстаппена в случае бана Макса.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был наказан на Гран-при Испании за столкновение с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом и заработал 11 штрафных баллов за последний год.

Таким образом, четырехкратный чемпион «Формулы-1» пропустит один этап, если наберет еще один штрафной балл в ближайшее время.

Издание Autosport назвало шесть гонщиков, которые могли бы сесть за руль RB21 в таком случае.

Фаворитом назван пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар. Шансы также есть у его напарника Лиама Лоусона, тест-пилота «Ред Булл» Аюмы Ивасы, юниора Арвида Линдблада, а также экс-гонщиков австрийской команды Даниэля Риккардо и Серхио Переса.

При этом журналисты подчеркнули, что Иваса и Линдблад, вероятнее всего, выступили бы не за «Ред Булл», а за «Рейсинг Буллз», в то время как один из пилотов младшей команды получил бы временное повышение. Кроме того, Линдбладу, выступающему в «Формуле-2», исполнится 18 лет лишь в августе. Британец может дебютировать в «Ф-1» раньше, но для этого требуется особое разрешение ФИА.

Издание признает, что возвращение Риккардо или Переса выглядит «фантазией», но перечисляет доводы в пользу ветеранов. Даниэль пользовался поддержкой босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера, а приглашение австралийца позитивно восприняли бы фанаты.

Перес, в свою очередь, знает внутреннюю кухню команды лучше других, так как лишь недавно покинул Милтон-Кейнс. В отличие от Риккардо, Серхио, вероятно, с большей готовностью сел бы за руль: мексиканец настроен на возвращение в «Ф-1», слухи связывают его с «Кадиллаком».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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