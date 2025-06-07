Лоусон и Аджар имеют равные шансы на место в «Ред Булл» в случае дисквалификации Ферстаппена (PlanetF1)
Издание PlanetF1 поделилось информацией о потенциальной перестановке в «Ред Булл». Макс Ферстаппен заработал 11 штрафных баллов и остановился в шаге от дисквалификации на один Гран-при.
По сведениям портала, пилоты «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон и Изак Аджар имеют равные шансы на то, чтобы стать напарником Юки Цуноды, если чемпион получит бан. Аджар впечатляюще проводит дебютный сезон в «Формуле-1», а Лоусон уже знаком с болидом RB21 и работой в старшей команде. Лиам начал сезон в «Ред Булл», но покинул топ-коллектив после двух этапов.
Издание называет возможную дисквалификацию Ферстаппена «очень реалистичным» сценарием. В то же время сообщается, что «Ред Булл» «не слишком обеспокоен».
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