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Пьер Гасли: «Мы тестировали модель болида-2026 на симуляторе, и ведет он себя совершенно иначе, нежели текущие машины «Ф-1»

Гасли поделился ожиданиями от сезона-2026.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, что команда сосредоточена на подготовке к следующему году и смене технического регламента. И осознает, что для «Альпин» это будет лучшим шансом сделать рывок и значительно улучшить свое положение в расстановке сил в пелотоне.

«Думаю, мы все согласны с тем, что это важный момент, и как команда мы осознаем, какие возможности дает переход на новый технический регламент.

Мы понимаем, что это, вероятно, наш лучший шанс за последние лет 10-12, как команды, чтобы совершить прорыв. Это полная переработка регламента, все начинают с нуля, с абсолютно новыми болидами. Также изменятся и характеристики двигателя, что тоже очень важно. Скажем так, мы тестировали модель нового болида на симуляторе, и ведет он себя совершенно иначе, нежели текущие машины «Ф-1».

Так что да, это действительно большой, серьезный технический вызов для команды. И я вижу, что с точки зрения опыта, умений персонала, процессов, которые мы внедряем в работу на базе – по всем этим показателям сейчас команда стала лучше в сравнении с тем, что было, когда я присоединился к «Альпин» в 2023 году.

Поэтому я думаю, что у нас есть поводы для оптимизма, и мы осознаем, что должны постараться воспользоваться той возможностью, которая появится у команды в следующем году», – рассказал Гасли.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoПьер Гасли
техника
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