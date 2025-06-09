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Себастьян Буэми: «Ред Булл» нужно сделать не так много, чтобы машина позволяла сражаться с «Маклареном». Не считаю, что команда сдастся»

Буэми заявил, что «Ред Булл» пока не списывает сезон-2025.

Четырехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» и экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Буэми, работающий на симуляторе «Ред Булл», сообщил, что австрийской команде по силам выправить ситуацию в текущем чемпионате.

«Макс [Ферстаппен] способен выжимать из болида больше, чем он может дать. У него три поула в этом году, но много раз борьба была крайне плотной. Если посмотреть на гонку в Барселоне, где была машина безопасности, он ехал не так далеко. Думаю, он был в четырех секундах от Норриса.

Нужно сделать не так много, чтобы машина стала лучше и позволяла по-настоящему сражаться [с «Маклареном»]. Не считаю, что «Ред Булл» просто сдастся и полностью сосредоточится на следующем годе.

Это хорошо организованная команда, которая может решать несколько задач одновременно. Но если ты понимаешь, что уже не можешь ничего приобрести, надо обеспечить себе задел на старте сезона-2026», – порассуждал Буэми.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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