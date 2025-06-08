Кристиан Хорнер о шансах на титул: «У «Макларена» очень сильные позиции, но «Ред Булл» никогда не сдается»

«Ред Булл» не собирается сдаваться в борьбе за титул.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда будет до последнего вести борьбу за победу в чемпионате и не планирует отступать и бросать все силы на подготовку к сезону-2026.

В данный момент Макс Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, отставая от лидирующего Оскара Пиастри на 49 очков.

«Да, отставание в чемпионате сформировалось значительное, однако в сезоне еще будет разыграно просто огромное количество очков. Мы ведь даже не на середине сезона.

Да, у «Макларена» очень сильные позиции, но мы никогда не сдаемся. И Макс на трассе старается делать все возможное. Хотя это и непросто – соперникам впереди, как кажется, все дается проще.

В Барселоне, в сравнении с остальным пелотоном, нам явно удавалось отрываться. На каждом отрезке явно быстрее нас был только «Макларен », – рассказал Хорнер.

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