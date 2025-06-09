Джордж Расселл о чате гонщиков: «Вы не увидите, как Месси и Роналду посылают друг другу мемы. Уникальная группа»

Расселл упомянул Месси и Роналду, рассказывая о чате пилотов.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о деятельности на посту директора Ассоциации гонщиков Гран-при и общении с коллегами.

«Если честно, [председатель Ассоциации] Алекс Вурц и Анастасия Фоул, наш юридический советник, в основном выполняют всю тяжелую работу. Но, конечно, в последние 18 месяцев мы вовлечены куда больше, чем изначально планировалось.

События развивались удивительным образом, в том числе лично для меня. Я стал работать гораздо больше, но необходим баланс. Когда я присоединился к Ассоциации, то на самом деле не хотел так сильно вовлекаться в политические вопросы с ФИА», – заявил британец.

Джордж ответил на вопрос, является ли «легендарный» чат пилотов местом для серьезных дискуссий или для шуток и мемов:

«Ни то, ни другое. Пожалуй, что-то среднее. Когда начинается обсуждение, сообщения просто летят. Но, разумеется, это особенная группа, ведь там только 20 гонщиков плюс Алекс и Анастасия.

Между всеми нами хорошие отношения, хотя какие-то люди ладят лучше, чем другие, естественно. Но это довольно уникальная группа: представьте, если бы 15 или 20 лучших футболистов мира завели чат. Пожалуй, вы не увидите, как Месси и Роналду посылают друг другу мемы. Так что это нечто особенное».

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