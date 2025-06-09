Джордж Расселл о переходе в «Мерседес»: «У Хэмилтона была репутация, как у Ферстаппена сейчас – никто не верит, что Макса можно победить. Я показывал результат с первой гонки»

Расселл рассказал о дружбе с Хэмилтоном и сравнил Льюиса с Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сообщил о хороших отношениях с экс-напарником Льюисом Хэмилтоном , который перешел в «Феррари».

«На самом деле мы даже сблизились. У нас хорошие отношения. Я очень ценю общество Льюиса. Конечно, он находится в центре внимания – в большей степени, чем любой из нас, и иногда это создает своего рода защитный экран.

Но в привычной обстановке мы с ним очень здорово ладим. Приятно, когда рядом кто-то вроде него – человек, у которого я могу время от времени спросить совета, ведь он на совершенно другой стадии карьеры», – заявил британец.

Расселл также вспомнил о том, как стал партнером Хэмилтона по команде в 2022 году, и провел параллели между семикратным чемпионом «Формулы-1» и лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном :

«Я всегда говорил, что не боюсь быть напарником любого пилота. В конце 2021 года Льюис был самым ценным активом на решетке. Никто не думал, что можно победить его, будучи напарником в «Мерседесе». Я пришел и начал показывать результат с первой же гонки. Я всегда верил в себя.

Тогда у него была репутация, как у Макса сейчас. Никто не верит, что Макса можно победить. Именно так думали о Льюисе тогда.

Люди забывают о том, что Льюис пришел в «Формулу-1» и финишировал на подиуме в каждой из дебютных шести гонок (девяти – Спортс’’), при этом его напарником был двукратный чемпион мира [Фернандо Алонсо ]. Это говорит само за себя».

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