Джордж Расселл об отсутствии громких успехов: «Шумахеру потребовалось 5 лет в «Феррари», чтобы выиграть там первый титул»

Расселл оценил успешность своей карьеры.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл признал, что не может быть на сто процентов уверен в том, что его место в «Формуле-1» в безопасности.

Расселл проводит свой седьмой сезон в «Формуле-1», и хотя считается многими одним из лучших пилотов чемпионата, за карьеру британец пока одержал лишь 3 победы, и в общей сложности 19 раз поднимался на подиум.

«В безопасности ли мое место в «Мерседесе»? Нет. В «Формуле-1» не бывает абсолютной уверенности. Но если я останусь в «Мерседес», то следующий сезон будет для меня уже пятым в этой команде. Никогда не знаешь, когда придет твое время. Нужно просто стараться стабильно демонстрировать высокий уровень выступлений, давать результат. А дальше время покажет, что может случиться.

Посмотрите на Фернандо Алонсо – он пришел в «Формулу-1», за первые четыре года карьеры выиграл два титула, и люди сразу начали говорить о том, что он станет десятикратным чемпионом или что-то в этом роде. Но Фернандо с тех пор не становился чемпионом.

Или Себастьян Феттель. Он выиграл четыре титула подряд, и потом больше ни одного. Можно вспомнить Михаэля Шумахера – ему потребовалось пять лет в «Феррари», чтобы выиграть там свой первый титул. У меня это четвертый сезон с «Мерседесом», следующий будет пятым», – рассказал Расселл.

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