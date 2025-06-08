Льюис Хэмилтон о переезде Гран-при Испании в Мадрид: «В 90 процентах случаев новые трассы оказываются хуже классических»

Хэмилтон поделился ожиданиями от трассы в Мадриде.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что в целом спокойно относится к переезду Гран-при Испании из Барселоны в Мадрид.

При этом Льюис выразил свои определенные опасения, отметив, что в целом тенденция такова, что современные автодромы получаются хуже классических трасс, которые они заменяют.

«Я не против, при условии, что они построят действительно хорошую трассу – а в этом есть определенные сомнения, поскольку проектирование и строительство новых трасс является сложной задачей. В 90 процентах случаев новые трассы оказываются хуже классических. Но если трасса в Мадриде будет лучше, или хотя бы не будет уступать трассе в Барселоне, меня этот переезд будет не слишком сильно волновать.

Да, конечно, потери классических трасс – а трасса в Барселоне таковой является, – это всегда досадно. Ведь это великолепный город, в Испании очень большой интерес к «Формуле-1», особенно с момента начала выступлений Фернандо Алонсо.

Барселона похожа на дом «Формулы-1» в Испании. Но прогресс – это нормально. И Мадрид – тоже отличное место», – рассказал Хэмилтон.

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