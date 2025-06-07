Флавио Бриаторе: «Зарплаты гонщиков нужно включить в потолок расходов»

Бриаторе предложил существенно поменять финансовый регламент «Ф-1».

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе назвал потолок расходов важным инструментом в «Формуле-1», однако заявил, что заработок гонщиков также должен учитываться.

В настоящий момент зарплаты пилотов, трех ключевых сотрудников и некоторые другие статьи не подпадают под ограничения.

«Конечно, «Формула-1 » поменялась. Введение потолка расходов стало очень хорошей идеей. Я думаю, он должен остаться. Я также считаю, что нужно включить в него зарплату гонщиков.

Если сравнивать мое время в «Рено» и то, что происходит сейчас, расходы взлетели. Гонки остались такими же. Ты видишь по телевизору то же самое. Борьба между гонщиками осталась неизменной, лучший пилот побеждает и так далее.

Но расходы взлетели. Нельзя сказать, что из-за этого бизнес или шоу стали лучше.

Я считаю, что необходимо увеличить лимит бюджета и включить в него зарплату пилотов», – сказал менеджер.

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