Гельмут Марко: «Продолжим внедрять небольшие доработки, но крупных новинок для болида-2025 у «Ред Булл» больше не будет»

«Ред Булл» не готовит крупные обновления болида 2025 года.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что команда была разочарована отсутствием прогресса на фоне «Макларена » на прошедшем Гран-при Испании .

По словам Марко, «Ред Булл » будет продолжать борьбу, но крупных новинок для машины этого сезона больше не будет.

«Наибольшим разочарованием от уик-энда стало то, что несмотря на ужесточение требований к допустимой гибкости антикрыльев, «Ред Булл» не удалось приблизиться к «Макларену». Мы по-прежнему уступаем им 0,3-0,4 секунды на круге. Мы надеялись, что на этапе в Барселоне сумеем сократить отрыв, но этого не произошло.

«Макларен» остается очевидным лидером чемпионата, но вот отрывы между остальными командами сократились. «Мерседес» и «Феррари » догнали нас, плотность в пелотоне очень высокая.

У вас есть только один шанс добиться успеха в противостоянии со столь сильным соперником, как нынешний «Макларен». У нас есть идеальный гонщик, но сойтись должны и все элементы: пит-стопы, стратегия, сама машина, работа с шинами.

Нужно подобрать для болида оптимальные настройки, а шины прогреть до оптимальной температуры. Возможно, нам требуются совсем незначительные поправки. Мы зачастую слабо начинаем гоночный уик-энд, но к квалификации нам удается заставить машину работать лучше – и порой этого оказывается достаточно для попадания на подиум, или для победы. Однако в сравнении с «Маклареном» нам не хватает стабильности.

Мы продолжим внедрять небольшие доработки, но крупных новинок для болида-2025 у нас больше не запланировано. В прошлом у нас были более крупные обновления – большие по размеру боковые понтоны, новое днище. Теперь внимание нужно уделить деталям. Мы продолжим развивать машину, пока будем сохранять шансы на титул. После мы сразу же полностью переключимся на разработку болида 2026 года», – рассказал Марко.

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