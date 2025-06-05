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  • Карун Чандок: «На месте Аджара попробовал бы подписаться в «Феррари», «Астон Мартин» или куда-то еще, но не в «Ред Булл»
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Карун Чандок: «На месте Аджара попробовал бы подписаться в «Феррари», «Астон Мартин» или куда-то еще, но не в «Ред Булл»

Чандок предложил Аджару бежать от «Ред Булл».

Комментаторы «Формулы-1» на Sky Sports обсудили будущее пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара.

По мнению Дэвида Крофта, француз мог бы добиться успеха в «Ред Булл»:

«В «Рейсинг Буллз» есть один гонщик, стиль которого, на мой взгляд, очень похож на стиль Макса Ферстаппена. Не думаю, что он уже готов, и, повторюсь, Юки Цунода в этом сезоне никуда не уйдет, но разве Изак Аджар не является ответом на проблемы команды?»

Саймон Лэзенби не согласился с Крофтом:

«На месте Изака Аджара я бы ответил: «Нет-нет-нет». Я бы за милю обходил такой вариант в данный момент. Зачем тебе разрушать свою карьеру – ведь пока это разрушало все карьеры. Ну, кто-то возвращался – Алекс Албон, Пьер Гасли в какой-то степени, но остальные…»

Экс-пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что Изаку следует искать другие опции:

«На месте Изака Аджара я бы попытался держаться за место в «Рейсинг Буллз», а затем попробовал подписаться в «Феррари», «Астон» или куда-то еще, но не в «Ред Булл».

Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Аджар летит как ракета. На его месте сделал бы все возможное, чтобы уйти из семьи «Ред Булл»

Дэвид Крофт: «Цуноде нужно быстро найти решение своих проблем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoРейсинг Буллз
logoАстон Мартин
logoФеррари
logoЮки Цунода
Дэвид Крофт
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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