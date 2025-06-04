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Дэвид Крофт: «Цуноде нужно быстро найти решение своих проблем»

Цунода может потерять место в «Ред Булл» – считает Крофт.

Комментатор «Формулы-1» Дэвид Крофт высказался об уровне выступлений Юки Цуноды за «Ред Булл». Цунода не набирает очки уже в двух гонках подряд и начал сильно отставать от Ферстаппена:

«Гельмут Марко после гонки предположил, что дело не только в Цуноде, но и в проблемах с машиной, на которые Юки никак не мог повлиять. Юки неплохой гонщик. Уверен, он сумеет найти решение своих проблем, но ему нужно делать это быстро. Потому что в «Ред Булл» хотели бы набирать очки двумя машинами. Если только они уже не сдались в борьбе за Кубок конструкторов».

Бывший пилот «Формулы-1» и коллега Крофта на Sky Sports Карун Чандок в свою очередь заметил системность проблемы, учитывая, сколько времени в «Ред Булл» не могут найти для Ферстаппена напарника соответствующего уровня:

«Мы уже седьмой год ведем эти разговоры. «Ред Булл» просто ужасно долго не удается найти достаточно конкурентоспособного второго пилота, который приносил результат и очки на том уровне, которого команда лишилась после ухода Даниэля Риккардо в 2018 году. И в случае с Максом это напоминает времена Михаэля Шумахера в «Бенеттоне».

Таран Ферстаппена – доказательство, что Макса не поменяли титулы и семья

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
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logoДаниэль Риккардо
logoРед Булл
logoЮки Цунода
Дэвид Крофт
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