«Бред, Ферстаппен бы решил вопрос гораздо элегантнее». Марко о том, что Макс врезался в Расселла, чтобы активировать опцию разрыва с «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о версии Ральфа Шумахера: экс-пилот «Формулы-1» предположил, что Макс Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом, чтобы потерять очки и активировать опцию разрыва.
– У эксперта Ральфа Шумахера возникла теория, что Ферстаппен может специально показывать плохие результаты, чтобы избавиться от контракта с «Ред Булл».
– Не знаю, откуда он взял этот бред. Но Макс бы решил вопрос гораздо элегантнее.
– По всей видимости, все дело в опции, которая позволяет Ферстаппену покинуть команду по завершении сезона, если он не будет в топ-3 чемпионата.
– Везде появляются разные предполагаемые опции. Ни одна из них в данный момент не имеет значения.
– Планируете дать отпор Шуми?
– Я скажу ему, когда увижу в следующий раз.
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