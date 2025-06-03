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  • «Такую глупость я давно не слышал». Хорнер о том, что Ферстаппен врезался в Расселла, чтобы набрать меньше очков и активировать опцию разрыва с «Ред Булл»
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«Такую глупость я давно не слышал». Хорнер о том, что Ферстаппен врезался в Расселла, чтобы набрать меньше очков и активировать опцию разрыва с «Ред Булл»

Хорнер назвал чепухой теорию Шумахера о выходке Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер предположил, что столкновение гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании связано с опцией разрыва в контракте чемпиона.

В прессе появлялись различные сведения о том, при каких условиях Ферстаппен сможет досрочно покинуть «Ред Булл». По мнению Шумахера, Макс, вероятно, хочет набрать как можно меньше баллов до середины сезона, чтобы оказаться вне топ-3 чемпионата. Пока нидерландец располагается на третьей строчке.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко недавно утверждал, что содержание опции разрыва никому из третьих лиц не известно.

Руководитель команды Кристиан Хорнер прокомментировал версию Ральфа.

«Это абсолютная чепуха. Такую глупость я давно не слышал.

Макс – гонщик до мозга костей. Он всегда хочет побеждать и никогда так не поступит», – заявил британец.

Ферстаппен превратился в зверя: протаранил «Мерседес», наорал на всех по радио и приблизился к дисквалу

«Он повел себя как таксист, сошедший с ума в пробке». «Ф-1» бурлит после маневров Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoКристиан Хорнер
logoМерседес
Гран-при Испании
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoРальф Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
logoРед Булл
возможные переходы
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