Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен сдается в борьбе за титул: «Я стараюсь его подбодрить. Фактор Макса? Не против такого «Макларена»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о настрое Макса Ферстаппена после провального выступления на Гран-при Испании.
– Когда слушаешь Макса Ферстаппена, возникает ощущение, что он постепенно сдается в борьбе за чемпионский титул.
– Так и есть. Я стараюсь его подбодрить. Мы не сдаемся, но с болидом что-то должно наконец случиться.
– А когда все наладится, всегда есть фактор Макса, на который вы раз за разом полагались в прошлом.
– Но не против такого сильного соперника. Болиды «Макларена» быстры на любой трассе. Однако вы правы: машина должна стать конкурентоспособной, тогда Макс сделает остальную работу.
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