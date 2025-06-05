Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен сдается в борьбе за титул: «Я стараюсь его подбодрить. Фактор Макса? Не против такого «Макларена»

Ферстаппен теряет надежду на пятое чемпионство, подтвердил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко ответил на вопросы о настрое Макса Ферстаппена после провального выступления на Гран-при Испании .

– Когда слушаешь Макса Ферстаппена, возникает ощущение, что он постепенно сдается в борьбе за чемпионский титул.

– Так и есть. Я стараюсь его подбодрить. Мы не сдаемся, но с болидом что-то должно наконец случиться.

– А когда все наладится, всегда есть фактор Макса, на который вы раз за разом полагались в прошлом.

– Но не против такого сильного соперника. Болиды «Макларена » быстры на любой трассе. Однако вы правы: машина должна стать конкурентоспособной, тогда Макс сделает остальную работу.

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