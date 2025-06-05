Хэмилтон и премьер Великобритании Стармер обсудили вопросы образования и возможностей для детей

Хэмилтон провел встречу с премьером Великобритании.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон посетил резиденцию Кира Стармера на Даунинг-стрит и обсудил с премьер-министром Великобритании вопросы образования и возможностей для всех слоев населения.

«Мне было тяжело в школе, и я никогда не чувствовал, что мой голос слышат. Вот почему я лично знаю, насколько важно, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе на своем месте», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1» после встречи.

«Успех не должен зависеть от того, кем ты являешься и откуда родом. Вместе с [проектом Хэмилтона] Mission 44 мы работаем с деятелями образования, молодыми людьми и их родителями, чтобы помочь каждому ребенку полностью раскрыть свой потенциал», – говорится в сообщении офиса премьера.

«В моей семье успех не был предрешен, однако возможности, которые у меня были, определили мою жизнь.

Я хочу, чтобы каждый ребенок достиг всего, что позволяет его талант – это центральный пункт моего Плана перемен.

Вместе мы способны дать своим детям наилучшие возможности в жизни», – заявил Стармер.

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Фото: соцсети офиса премьер-министра Великобритании