Марко согласился со штрафом Ферстаппена и выразил уверенность, что Макс не получит бан на гонку

Марко убежден, что Ферстаппену не придется пропускать этап «Ф-1».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко ответил, справедливо ли поступили стюарды на Гран-при Испании , наказав Макса Ферстаппена десятью дополнительными секундами и тремя штрафными баллами за столкновение с пилотом «Мерседеса » Джорджем Расселлом .

«Да», – заявил австриец в эфире ServusTV.

Ферстаппен набрал 11 штрафных баллов за последние 12 месяцев. Еще одно очко приведет к дисквалификации на один Гран-при.

Если Макс будет «плохо себя вести в Канаде», произнес ведущий, после чего Марко прервал его и завершил фразу:

«То не сможет стартовать в Австрии.

Такого не случится. Макс жестко сражается, мы это понимаем. Но он также знает границы».

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