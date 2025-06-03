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Марко согласился со штрафом Ферстаппена и выразил уверенность, что Макс не получит бан на гонку

Марко убежден, что Ферстаппену не придется пропускать этап «Ф-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил, справедливо ли поступили стюарды на Гран-при Испании, наказав Макса Ферстаппена десятью дополнительными секундами и тремя штрафными баллами за столкновение с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Да», – заявил австриец в эфире ServusTV.

Ферстаппен набрал 11 штрафных баллов за последние 12 месяцев. Еще одно очко приведет к дисквалификации на один Гран-при.

Если Макс будет «плохо себя вести в Канаде», произнес ведущий, после чего Марко прервал его и завершил фразу:

«То не сможет стартовать в Австрии.

Такого не случится. Макс жестко сражается, мы это понимаем. Но он также знает границы».

Ферстаппен превратился в зверя: протаранил «Мерседес», наорал на всех по радио и приблизился к дисквалу

Гельмут Марко о столкновении Ферстаппена с Расселлом: «Начался сущий хаос, эмоции взяли верх»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De.motorsport.com
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