Джонни Херберт: «Ферстаппен будет думать о ситуации со штрафными баллами, но это не изменит его манеру вождения»

Херберт оценил вероятность дисквалификации Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что риск получить 1 штрафной балл и дисквалификацию на одну гонку не повлияет на манеру Макса Ферстаппена вести борьбу на трассе.

Ферстаппен получил 10-секундный штраф и 3 штрафных балла за то, что врезался в Джорджа Расселла на Гран-при Испании . Теперь на счету Макса 11 штрафных баллов – и в случае, если он наберет 12, пилот «Ред Булл » будет дисквалифицирован на один Гран-при. Первые 2 балла на счету Ферстаппена «сгорят» после Гран-при Австрии.

«Ферстаппену придется задуматься о ситуации со штрафными баллами. Получить один штрафной балл очень легко – можно просто неправильно оценить ситуацию. Макс будет думать о том, что ему остался один штрафной балл до дисквалификации, но это не изменит его манеру управления болидом.

На протяжении многих лет Макс был тем, кого пытаются догнать соперники. Теперь же он сам оказался в роли догоняющего. И ему придется быть чуть более сдержанным. Ему нужно контролировать вот такие краткосрочные вспышки агрессии», – рассказал Херберт.

Таран Ферстаппена – доказательство, что Макса не поменяли титулы и семья