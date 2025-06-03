Джонни Херберт: «Ферстаппен заслуживал дисквалификацию за то, что въехал в Расселла. Нельзя относиться к такому, как к обычному инциденту»

Херберт заявил, что Ферстаппен наработал на черный флаг в Барселоне.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о маневре гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена на Гран-при Испании , который привел к столкновению с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом и десятисекундному штрафу.

«Полностью согласен с Нико Росбергом : Макс Ферстаппен заслуживал черный флаг и должен был получить дисквалификацию.

В какой-то момент необходимо сурово поступить с пилотом, если таких инцидентов слишком много. Ферстаппен – лучший гонщик на трассе, он обладает лучшим мастерством и оценкой ситуации, но такая история повторяется. К сожалению, обычно мы в итоге говорим о каком-то инциденте с Ферстаппеном.

Ясно как день, что маневр Ферстаппена на Джорджа Расселла был намеренным. Он отступил в повороте, затем атаковал и вернул себе позицию, въехав в Расселла. На мой взгляд, это переходит черту.

Его маневр в Имоле заставил меня воскликнуть «вот это да», а маневр в Испании все обнулил. Впечатление полностью исчезло, это разочаровывает.

Я уже говорил и буду повторять до посинения: Ферстаппену нет необходимости так поступать. У него хватает мастерства, чтобы чисто совершать обгоны, а контакт колесами, вероятно, был способом выразить свою позицию из-за случившегося с Расселлом в первом повороте, на рестарте. Он чувствовал себя обиженным из-за того, что надо вернуть позицию.

В том случае Ферстаппен не получил такого преимущества, как в Саудовской Аравии, когда его оштрафовали. Но тогда ему тоже сошло с рук, ведь ему выписали только пятисекундный штраф, хотя должны были стандартный десятисекундный.

Стюарды и гоночный директор могли бы подумать о черном флаге, чтобы избавиться от таких ударов. Любой может взять и въехать в машину соперника, а это абсолютно неправильно – намеренно врезаться в коллегу-пилота.

Похожее уже случалось с Айртоном Сенном и Аленом Простом , с Михаэлем Шумахером и Дэймоном Хиллом, а также с Жаком Вильневом. За инцидент 1997 года Шумахера дисквалифицировали на сезон.

Мне хочется думать, что я был жестким и чистым гонщиком, и Ферстаппен тоже может таким быть. Данное столкновение – за гранью. Я не хочу такое видеть, пилоты тоже. Подобное не должно происходить. А если происходит, требуется более жесткое наказание, чтобы это искоренить. Нельзя давать просто десятисекундный штраф и относиться к этому, как к обычному инциденту в гонке», – заключил экс-стюард ФИА.

«По правилам Максу должны были показать «черный флаг» и дисквалифицировать». Нико Росберг – о столкновении Ферстаппена с Расселлом

Алексей Попов: «Я бы дал Ферстаппену больше 10 секунд за момент с Расселлом, такое нужно карать. Последствия воспитания Йоса, наверное»