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Оскар Пиастри: «Проблемы с трафиком и круговыми сделали гонку более интересной, чем мне бы хотелось»

Пиастри доволен своим выступлением в Барселоне.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги победного для себя Гран-при Испании, отметив, что в целом остался доволен своей скоростью и действиями команды по ходу гонки.

«В основном гонка, по ощущениям, была под контролем. Пожалуй, я не ожидал от Макса стратегии с тремя пит-стопами, как не ожидал и того, что она так хорошо сработает. Ну, то есть почти сработает.

И да, на трассе было много событий, сам заезд вышел напряженным – это и проблемы с трафиком, и с круговыми. Все это, скажем так, сделало гонку более интересной, чем мне бы хотелось.

Тем не менее, по ощущениям я держал ситуацию под контролем и при необходимости мог ускориться в любой момент. Так что в целом мы провели сильную гонку и сильный уик-энд. Думаю, мы здорово поработали над контролем ситуации в гонке – придерживались выбранной стратегии, не позволили себе отвлечься на тактику соперников с тремя пит-стопами, сами хорошо провели свои пит-стопы. Да, в целом мы выступили очень хорошо», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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