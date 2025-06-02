Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно стараться набирать очки в каждой гонке»

Алонсо доволен первым попаданием в очки в сезоне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что команде нужно стараться зарабатывать очки в каждой гонке, если она хочет улучшить свое положение в Кубке конструкторов.

Благодаря 5-му месту Нико Хюлькенберга «Зауберу» удалось обогнать «Астон Мартин » в общем зачете и британская команда теперь занимает предпоследнее место, опережая только «Альпин».

«Здорово, что это результат немного сбросит с плеч всех ребят груз ответственности, и нам нужно стараться выступать чуть стабильнее, чаще попадать в третий сегмент квалификации.

Мы на третьем Гран-при подряд проходим в третий сегмент квалификации, а теперь заработали и первые очки в сезоне. Так что если мы действительно продолжим прибавлять и стабильно попадать в топ-10 и в квалификациях, и в гонках, это пойдет на пользу всем.

Нам нужно зарабатывать очки. К тому же, «Зауберу» в этой гонке удалось разом заработать много очков. Нам нужно набирать очки либо в каждой гонке, либо через гонку, так что нам нужно поднимать свой уровень», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место