  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно стараться набирать очки в каждой гонке»
5

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно стараться набирать очки в каждой гонке»

Алонсо доволен первым попаданием в очки в сезоне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что команде нужно стараться зарабатывать очки в каждой гонке, если она хочет улучшить свое положение в Кубке конструкторов.

Благодаря 5-му месту Нико Хюлькенберга «Зауберу» удалось обогнать «Астон Мартин» в общем зачете и британская команда теперь занимает предпоследнее место, опережая только «Альпин».

«Здорово, что это результат немного сбросит с плеч всех ребят груз ответственности, и нам нужно стараться выступать чуть стабильнее, чаще попадать в третий сегмент квалификации.

Мы на третьем Гран-при подряд проходим в третий сегмент квалификации, а теперь заработали и первые очки в сезоне. Так что если мы действительно продолжим прибавлять и стабильно попадать в топ-10 и в квалификациях, и в гонках, это пойдет на пользу всем.

Нам нужно зарабатывать очки. К тому же, «Зауберу» в этой гонке удалось разом заработать много очков. Нам нужно набирать очки либо в каждой гонке, либо через гонку, так что нам нужно поднимать свой уровень», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
logoАстон Мартин
Гран-при Испании
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонни Херберт: «Ферстаппен будет думать о ситуации со штрафными баллами, но это не изменит его манеру вождения»
22 минуты назад
Гельмут Марко: «В качестве напарника Ферстаппена «Ред Булл» нужен стабильный пилот, который не будет пытаться победить Макса»
837 минут назад
Нико Росберг: «Тяжело наблюдать за неудачами Хэмилтона. И у него самого тоже нет ответов»
17сегодня, 09:07
Пиастри стал третьим австралийцем с 5 победами в Гран-при по ходу сезона «Ф-1»
14сегодня, 08:40
Кристиан Хорнер о будущем Цуноды: «Возьму пример с Бриаторе и не буду отвечать на данный вопрос»
7сегодня, 08:30
Тото Вольфф о Ферстаппене: «Великие иногда не осознают, что это не весь мир против тебя, а ты сам облажался»
51вчера, 17:50
«Кадиллак» и Tommy Hilfiger подписали многолетний контракт. Бренд вернется в «Ф-1» после ухода от «Мерседеса» в 2024-м
5вчера, 16:41
Джонни Херберт: «Ферстаппен заслуживал дисквалификацию за то, что въехал в Расселла. Нельзя относиться к такому, как к обычному инциденту»
37вчера, 15:41
Марко согласился со штрафом Ферстаппена и выразил уверенность, что Макс не получит бан на гонку
14вчера, 14:26
Пиастри – лучший пилот Гран-при Испании по версии сайта «Ф-1», Хюлькенберг – 2-й, Леклер на равных с Аджаром, Ферстаппен не попал в топ-10 и потерял лидерство по оценке за сезон
7вчера, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото