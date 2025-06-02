Ландо Норрис: «Было много жалоб на болид «Макларена», в итоге ввели директиву по антикрыльям, и ничего не поменялось»

Норрис высказался о жалобах «Ред Булл» на «Макларен».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился рассуждениями об обращениях в ФИА по поводу своей машины – в частности, со стороны «Ред Булл».

С Гран-при Испании были ужесточены правила, касающиеся гибких антикрыльев, что не помешало британцам сделать дубль.

«Команда проявляет себя очень здорово. У нас есть много отличных соперников.

Было много жалоб на наш болид, в итоге ввели [директиву], и ничего не поменялось.

Команда прекрасно поработала и предоставила нам хорошую универсальную машину, лучший болид на решетке. Мы очень гордимся тем, что управляем такими машинами каждый уик-энд. Надо отдать должное команде», – отметил Норрис.

В то же время Ландо заявил, что расклады могут поменяться:

«Все еще есть трассы, где мы уязвимы – особенно в квалификациях борьба становится очень плотной. Да, [в Барселоне] отрыв был самым большим в сезоне, но, похоже, люди быстро забывают, какими плотными были другие квалификации. Там разрывы составляли сотые и тысячные доли секунды, у нас не всегда все шло гладко. Думаю, так будет и дальше.

Очевидно, что у нас в среднем лучший болид, и нашей сильной стороной по-прежнему остаются гонки, хотя понятно, что соперники подтягиваются. Пожалуй, в начале года разрывы в гонках были гораздо больше, чем сейчас.

Так что, считаю, конкуренты приближаются. Но нам необходимо просто сохранять спокойствие и продолжать упорно трудиться».

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