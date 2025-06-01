Ландо Норрис: «Не хватало темпа, чтобы сравняться с Пиастри. Веселая гонка, дубль «Макларена» – еще лучше»
Норрис доволен дублем «Макларена» в Барселоне.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после второго места на Гран-при Испании. Британец уступил лишь напарнику Оскару Пиастри.
«Оскар провел очень хорошую гонку. У меня не совсем хватало темпа, чтобы с ним сравняться, но мы сделали все возможное. На рестарте мы оба ехали чуть ли не боком!
Веселая гонка, а дубль – еще лучше», – заявил Ландо.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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