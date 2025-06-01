Ландо Норрис: «Не хватало темпа, чтобы сравняться с Пиастри. Веселая гонка, дубль «Макларена» – еще лучше»

Норрис доволен дублем «Макларена» в Барселоне.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис поделился эмоциями после второго места на Гран-при Испании . Британец уступил лишь напарнику Оскару Пиастри .

«Оскар провел очень хорошую гонку. У меня не совсем хватало темпа, чтобы с ним сравняться, но мы сделали все возможное. На рестарте мы оба ехали чуть ли не боком!

Веселая гонка, а дубль – еще лучше», – заявил Ландо.

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