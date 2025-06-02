Шарль Леклер: «Если в ближайшее время у «Феррари» не появятся обновления болида, регулярно бороться за подиум будет трудно»

Леклер оценил результат гонки в Барселоне.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Испании, отметив, что остался доволен попаданием на подиум.

При этом Леклер признал, что «Феррари» нужно работать над обновлениями, поскольку в данный момент машина демонстрирует хороший гоночный темп только при выборе весьма экстремальных вариантов настроек, управлять машиной при которых гонщику не очень комфортно.

«Как я уже говорил, мы финишировали на подиуме, потому что нам повезло с появлением на трассе машины безопасности. В противном случае мы бы остались четвертыми, я думаю. Так что нет, я не думаю, что теперь мы чувствуем себя увереннее в контексте регулярной борьбы за место на подиуме.

Но я полагаю, что мы начали лучше понимать нашу машину – то, какие ей нужны настройки, чтобы выжимать из нее максимальный потенциал. И при этом, для достижения данной цели, нам приходится выбирать весьма экстремальные варианты настроек, управлять машиной при которых не очень приятно. Так что если только у нас в ближайшее время не появятся обновления болида, бороться за место на подиуме на регулярной основе нам будет трудно.

Я бы не сказал, что могу быть на седьмом небе от счастья после второго или третьего места. Но ощущения все равно хорошие, потому что в преддверии уик-энда в Барселоне мы такого результата не ожидали.

В Монако все было иначе. В Монако разочарование результатом было от того, что мы очень сильно смотрелись во всех практиках. Здесь же все было не так – мы не очень сильно смотрелись и в практиках, и в квалификации. Но я знал, что сознательно пожертвовал квалификацией ради шанса сильнее выступить в гонке. И эта стратегия окупилась – и при небольшой доли везения принесла нам подиум», – рассказал Леклер.

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