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Тото Вольфф о столкновении Расселла и Ферстаппена: «Не знаю, какую цель преследовал Макс. Давайте посмотрим на его аргументы»

Вольфф высказался об инциденте с Ферстаппеном в Испании.

Руководитель «Мерседеса» прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла на Гран-при Испании.

«Я только что услышал, что Максу сказали пропустить Джоржда, верно? По ходу гонки нам показалось, что у него возникла проблема с машиной – и именно поэтому он оказался таким медленным на выходе из четвертого поворота.

Если это было проявление ярости – что я не могу себе представить, потому что это было бы слишком очевидно, – то это нехорошо. Но дело в том, что я не знаю, какую цель преследовал Макс.

Он хотел пропустить Джорджа и потом тут же обогнать его? Позволить Джорджу оказаться впереди, а потом, как в старых играх с DRS, пройти его по выгодной траектории, или… Мне это непонятно. Но опять же, я не знаю точно его мотивацию и не хочу делать суждений, говоря, что это был всплеск ярости или что-то еще.

Давайте посмотрим на его аргументы. Ситуация не из приятных», – сказал Вольфф.  

«А это важно? Я бы предпочел обсуждать гонку, а не один эпизод». Ферстаппен отказался комментировать столкновение с Расселлом
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
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