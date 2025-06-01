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«А это важно? Я бы предпочел обсуждать гонку, а не один эпизод». Ферстаппен отказался комментировать столкновение с Расселлом

Ферстаппен не стал комментировать столкновение с Расселлом в Барселоне.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в интервью Sky Sports после финиша Гран-при Испании поделился мнением о том, как для него прошла гонка, но при этом отказался как-либо обсуждать свои действия при таране болида Джорджа Расселла.

Для начала Макса спросили, был ли таран Расселла намеренным:

«А это важно?»

После того, как вопрос повторили, Макс ответил:

«Да, окей. Отлично. Вообще я бы предпочел обсуждать гонку, а не один ее инцидент».

Затем Ферстаппена спросили о влиянии штрафа, из-за которого он откатился на 10-е место в протоколе, на борьбу за победу в чемпионате:

«Если эта борьба вообще есть. Думаю, мы слишком медленные для борьбы за титул. И сегодня это снова стало очевидно.

Мы попробовали использовать стратегию с тремя пит-стопами, и она оказалась очень хорошей. Однако пошли мы на это потому, что это было необходимо – из-за очень сильного износа шин.

К сожалению, в конце заезда на трассе появилась машина безопасности, и у нас просто закончились не использованные комплекты мягких шин. Так что нам пришлось использовать «хард», а они были совершенно не подходящими для ситуации. До финиша 6 кругов, все собираются атаковать на максимуме, а твои шины имеют весьма ограниченные возможности по уровню сцепления с трассой».

Еще Ферстаппена спросили, была ли возможность не проводить пит-стоп под машиной безопасности и постараться доехать гонку на старом комплекте мягких шин:

«Свежие шины решают очень многое, обеспечивают очень большую разницу в скорости. Но вообще никто не ожидал, что шины «хард» будут работать настолько плохо. Да, может было бы лучше остаться на старых шинах, но постфактум рассуждать всегда проще».

В конце интервью Макс не согласился с тем, что таким маневром в отношении Расселла мог испортить себе репутацию:

«А это так? Ну, это лишь ваше мнение».

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Испании
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
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