Шарль Леклер: «Нужно выяснить точную причину падения темпа на втором отрезке, но у меня есть объяснение»

Леклер оценил выступление на этапе в Барселоне.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Испании, поделившись мнением о выбранной стратегии и о том, как для него прошла гонка, которую он закончил попаданием на подиум.

«Первый отрезок получился очень сильным, поскольку у нас были шины, которыми мы не пользовались вчера. Это были практически новые шины, которые мы не использовали в третьем сегменте квалификации, и это стало решающим фактором.

Второй комплект «медиума» работал хуже, чем мы ожидали. Думаю, что [в нормальных условиях] мы могли бы финишировать четвертыми. Но нам повезло с машиной безопасности в конце гонки. В Имоле нам в такой ситуации не повезло, а сегодня мы оказались на стороне тех, кому это было выгодно.

Что касается проблем с темпом [во второй половине гонки], то я знаю, что ограничивает нашу машину. И вне зависимости от причины нам нужно выяснить, почему ситуация с темпом так сильно изменилась при сравнении первого отрезка с последним.

И бороться с этими ограничениями на последнем отрезке гонки было сложнее. Нам нужно выяснить точную причину, но у меня есть объяснение. Я вполне уверен, что знаю источник этих проблем. И это довольно неожиданно. В этот уик-энд это стало новым фактором», – рассказал Леклер.

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