Ландо Норрис о столкновении Ферстаппена и Расселла: «Я так делал в Mario Kart»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, финишировавший вторым на Гран-при Испании, поделился мыслями о столкновении лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на заключительных кругах.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» получил десятисекундный штраф и опустился на десятое место.
Норрис беседовал с другими призерами – напарником Оскаром Пиастри и представителем «Феррари» Шарлем Леклером.
«О, боже», – произнес Леклер.
«Упс», – отреагировал Пиастри.
«Я так делал раньше… В Mario Kart», – заключил Норрис.
Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»
Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и опустился на 10-е место на Гран-при Испании