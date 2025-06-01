Нико Росберг о Ферстаппене: «Когда ты специально сбрасываешь скорость и таранишь соперника – это очень плохо»

Росберг высказался о действиях Ферстаппена в конце гонки.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о борьбе с участием Макса Ферстаппена на завершающей стадии Гран-при Испании .

По словам Росберга, в «Ред Булл » неправильно оценили ситуацию, когда сказали Ферстаппену вернуть позицию Джорджу Расселлу, поскольку Макс сумел остаться впереди только по сути срезав трассу, проехав по «запасному пути» в зоне безопасности.

Что сильно разозлило Ферстаппена и тот решил просто врезаться в пилота «Мерседеса », за что в итоге получил 10-секундный штраф и опустился на 10-е место в протоколе.

«В первом инциденте вина лежит на Расселле, потому что он слишком активно пошел в атаку, не справился с избыточной поворачиваемостью и зацепил Макса, который потом поехал на «запасной путь» за пределами трека. Так не проводят обгоны.

И в «Ред Булл» в данном случае облажались, сказав Максу пропустить Расселла. Все это сильно разозлило Макса, ведь он понимал, что Джордж его выдавил.

В глазах Макса он действовал абсолютно правильно и думал что-то вроде: «Зачем вы говорите мне пропустить его? Смотрите, я продемонстрирую вам, что именно он со мной сделал». После чего замедлился и врезался в Расселла, что еще хуже. Когда ты специально сбрасываешь скорость и таранишь соперника – это очень плохо», – рассказал Росберг.

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