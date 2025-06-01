Оскар Пиастри о старте с поула: «Сложный вызов. Здесь очень длинный рывок к первому повороту»

Пиастри надеется удержать лидерство на старте гонки в Барселоне.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Испании , отметив, что надеется реализовать поул.

«Это сложный вызов. Здесь очень длинный рывок к первому повороту. Мы весь уик-энд демонстрируем хороший темп и я жду, что и в гонке мы будем смотреться сильно. Так что я надеюсь, что мы проведем хорошую гонку, вне зависимости от обстоятельств», – рассказал Пиастри.

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