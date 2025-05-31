Строллу грозит дисквалификация за пропуск взвешивания в квалификации

Стюарды расследуют действия пилота «Астон Мартин » Ланса Стролла после квалификации к Гран-при Испании.

Стролл показал 14-е время по итогам сессии. Ланс должен был взвеситься сразу после второго сегмента, но не сделал это, сообщил судьям технический делегат ФИА Джо Бауэр.

Гонщику грозит исключение из протокола квалификации.

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время