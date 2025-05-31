Строллу грозит дисквалификация за пропуск взвешивания в квалификации
Стюарды расследуют действия пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла после квалификации к Гран-при Испании.
Стролл показал 14-е время по итогам сессии. Ланс должен был взвеситься сразу после второго сегмента, но не сделал это, сообщил судьям технический делегат ФИА Джо Бауэр.
Гонщику грозит исключение из протокола квалификации.
Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости