Андреа Кими Антонелли о 6-м месте в квалификации: «После двух тяжелых уик-эндов это хороший результат»

Антонелли оценил результат квалификации в Испании.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал шестое место в квалификации к Гран-при Испании.

«Нелегкая сессия. У меня ушло некоторое время на то, чтобы войти в ритм – особенно в первом сегменте. Пришлось использовать дополнительный комплект шин, так что в третьем сегменте у меня был только один свежий комплект.

В Q3 сцепление на первом и втором круге значительно отличалось. Мне показалось, что я не выжал всю скорость – но в целом круг получился приличным. Я доволен тем, что прошел в третий сегмент и стал шестым.

Конечно, мне бы хотелось оказаться выше, но после двух тяжелых уик-эндов это хороший результат. Теперь все мысли направлены на завтрашний день.

Техническая директива [об ужесточении проверок гибкости переднего антикрыла]? Думаю, в итоге мало что изменилось. Конечно, найти баланс стало тяжелее, но в целом – как вы могли видеть – с точки зрения темпа ничего не поменялось.

Если говорить о наших обновлениях, то мы привезли не так много, но болид определенно хорошо управлялся», – сказал Антонелли .

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время

