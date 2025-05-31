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Джордж Расселл: «Можно сделать вывод, что гонка будет трудной – с перегревом шин и стратегией с двумя пит-стопами»

Расселл поделился ожиданиями от гонки в Барселоне.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, а также рассказал о том, какого результата надеется добиться в завтрашней гонке.

«Мы знаем, что наша машина хороша в квалификациях. И мы делаем все возможное, чтобы она была достаточно хороша и в гонках.

Из того, что я успел увидеть, я могу сделать вывод, что нас ждет трудная гонка – похожая на то, что было в Бахрейне. С перегревом шин и стратегией с двумя пит-стопами. И мы уже видели, как «Макларен» доминирует в таких условиях.

Но кто знает, что может случиться? В прошлом году у меня была четвертая позиция, я хорошо стартовал. Если мы сможем повторить это в этом году – будет здорово.

Стратегии при этом будут разными. Шины всех трех типов, как кажется, работают примерно одинаково. Если сравнивать «софт» с «хардом», например, то время проведения пит-стопа между ними не будет отличаться сильнее, чем на пять кругов. То есть тут все будет не как в Имоле, где «софт» держался только 8 кругов, а на «медиуме» можно было проехать 30 кругов. И я буду очень рад, если мы сможем побороться за попадание на подиум», – рассказал Расселл.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Испании
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