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Оскар Пиастри о раздаче слипстрима Норрису: «Просто совпадение»

«Макларен» не планировал командную тактику в квалификации в Испании .

В начале третьего сегмента квалификации к Гран-при Испании пилоту «Макларена» Ландо Норрису удалось поставить лучшее время после первых попыток – как оказалось, британец воспользовался слипстримом от своего напарника Оскара Пиастри.

Австралиец, очевидно, в шутливой манере назвал маневр «нахальным». Журналисты попросили обладателя поула прокомментировать ситуацию:

«В третьем сегменте я очень рано выехал на трассу, чтобы проехать первый круг. Думаю, то, что, начиная круг, Ландо оказался позади меня, – просто совпадение.

Конечно, когда ты пересекаешь линию, чтобы начать свой круг, это, вероятно, не самое приятное чувство – но мы обсудим это.

Здесь нет ничего предосудительного, если только Ландо и Уилл [Джозеф, гоночный инженер Норриса] не собираются поделиться своим планом. Думаю, это было просто совпадение», – сказал Пиастри.

В то же время сам Ландо Норрис, ставший в итоге вторым, начал комментарий с шутки:

«Мы планировали это весь уик-энд! Нет, по правде говоря, я не знал, что Оскар планировал выехать первым. Я просто пытался взять от кого-нибудь слипстрим. К несчастью, это оказался Оскар. Это просто совпадение.

Я был 10-м в очереди на трек или где-то так: я не знал, от кого возьму слипстрим, поскольку прождал на пит-лейн две минуты или около того. Так что это просто совпадение».

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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logoЛандо Норрис
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