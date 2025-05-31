Гельмут Марко: «Ред Булл» стал на шаг ближе к «Макларену», возможен как минимум подиум в Испании»

«Ред Булл» заявил об успехе в Барселоне.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко остался доволен третьим местом Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Испании .

«Тем мягче шины и выше температура, чем меньше у нас сцепления. И я пока не знаю, как мы решим проблему.

Однако в целом мы стали на шаг ближе к «Макларену». Возможен как минимум подиум», – подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.

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