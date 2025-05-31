Ландо Норрис о 2-м месте: «Была пара ошибок. Темп есть, у «Макларена» лучшая машина»
Норрис высказался о второй позиции в испанской квалификации.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис уступил лишь напарнику Оскару Пиастри, после чего прокомментировал результат квалификации к Гран-при Испании.
«Оскар пилотировал очень здорово. Темп определенно есть, просто была пара небольших ошибок.
Хороший результат для команды, первое и второе места – завтра будет интересный старт.
Прямая перед первым поворотом длинная, и обычно это означает интересный старт, к тому же позади много быстрых парней – мы их не списываем. Хороший результат сегодня, я доволен», – заявил Ландо.
Британец также ответил на вопрос о мощи болида «Макларена»:
«У нас лучшая машина».
Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости