Ландо Норрис о 2-м месте: «Была пара ошибок. Темп есть, у «Макларена» лучшая машина»

Норрис высказался о второй позиции в испанской квалификации.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис уступил лишь напарнику Оскару Пиастри , после чего прокомментировал результат квалификации к Гран-при Испании.

«Оскар пилотировал очень здорово. Темп определенно есть, просто была пара небольших ошибок.

Хороший результат для команды, первое и второе места – завтра будет интересный старт.

Прямая перед первым поворотом длинная, и обычно это означает интересный старт, к тому же позади много быстрых парней – мы их не списываем. Хороший результат сегодня, я доволен», – заявил Ландо.

Британец также ответил на вопрос о мощи болида «Макларена »:

«У нас лучшая машина».

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время