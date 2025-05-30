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Фернандо Алонсо: «Не так уж важно просто зарабатывать очки, главное – становиться быстрее»

Алонсо призвал не переоценивать значение очков.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, не набравший ни одного балла в 2025 году, рассказал о целях на домашний Гран-при Испании после первых практик.

«Слушайте, не так уж важно просто зарабатывать очки. Главное – понимать машину, стараться становиться все быстрее и быстрее, чтобы набирать кое-какие баллы благодаря чистой скорости.

Пожалуй, в Монако был первый шанс сделать это своими силами – надеюсь, здесь будет еще одна возможность. Я рад видеть всех фанатов, и да, машина проявляет себя хорошо. Посмотрим, что получится сделать завтра», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец также высказался о новых правилах, касающихся гибкости передних антикрыльев:

«Мало что поменялось. Ощущения в болиде были схожими, и, думаю, наш уровень окажется примерно тем же, что на последних нескольких Гран-при. Не считаю, что есть серьезные изменения.

Но да, разумеется, мы по-прежнему занимаемся тонкой настройкой. Условия в этот уик-энд довольно теплые, надо к этому приспособиться».

Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»

Нико Росберг: «Алонсо мог и должен был стать пятикратным чемпионом «Ф-1» с таким талантом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
Гран-при Испании
logoАстон Мартин
Гран-при Монако
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
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