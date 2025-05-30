Макс Ферстаппен: «На трассе в Барселоне ощущения от управления болидом стали лучше»
Ферстаппен отметил прогресс в работе болида в Барселоне.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, рассказав о том, что болид стал работать чуть лучше, чем раньше.
«Нормальная пятница. Я чуть больше доволен поведением болида во второй практике. Хотя пока мы не добились желаемых результатов.
Было очень жарко, особенно сильно это сказывалось на работе шин. Понятно, что каждая трасса отличается, у каждой свой характеристики, но здесь ощущения от управления болидом стали лучше», – рассказал Ферстаппен.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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