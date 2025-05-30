Шарль Леклер: «В начале сезона вокруг «Феррари» было много шумихи. Возможно, команда достигнет желаемого уровня»

У «Феррари» не было завышенных ожиданий касательно 2025 года, заявил Леклер.

Пилот «Феррари» поделился мнением о положении Скудерии на старте сезона-2025.

«Не думаю, что мы были слишком самоуверенны. В начале сезона вокруг команды было много шумихи. И в действительности мы не могли ее контролировать – в основном потому, что приход Льюиса [Хэмилтона] в команду оказался большим событием для паддока «Ф-1». О «Феррари» много говорили, было много ожиданий.

Возможно, мы достигнем того уровня, который сейчас не показываем. Очевидно, в команде тоже надеялись, что работа прошла отлично и что мы поборемся за чемпионство – или по крайней мере что в начале года мы будем там же, где завершили прошлый сезон [на втором месте Кубка Конструкторов]. Но этого не произошло.

Однако я не считаю, что мы были излишне оптимистичны. Мы просто сконцентрировались на себе и, собственно говоря, недостаточно хорошо провели первую часть сезона», – сказал Леклер.

Шарль Леклер: «Машины этого и следующего года настолько сильно отличаются, что таких же проблем у «Феррари» не должно возникнуть»

